Moord op Maltese journalist: Voormalig stafchef premier opnieuw ondervraagd

De politie in Malta heeft de vroegere stafchef van de premier zaterdag opnieuw ondervraagd in verband met de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia uit 2017. Dat berichten lokale media. Enkele dagen geleden verklaarde een verdachte voor de moord nog dat hij doorlopend op de hoogte was gehouden door de stafchef.