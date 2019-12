Het EK korte baan in Glasgow zit erop voor Pieter Timmers. De Beringenaar (31) slaagde er op de 100 meter vrije slag niet in om de finale te bereiken. Timmers tikte aan na 47.39, slechts de dertiende tijd van alle halve finalisten.

Dat Timmers de finale niet zou halen, lag een beetje in de lijn der verwachtingen. ‘s Morgens, in de reeksen, had de Limburger met 47.46 ook al maar de dertiende tijd neergezet. In de halve finale ging ...