Tottenham haalt stevig uit tegen Burnley: Son Heung-Min scoort wereldgoal

Liverpool wint: tegenwoordig is dat niet echt nieuws meer. Ook op speeldag 16 van de Premier League behielden de Reds hun ongeslagen status met een simpele 0-3 zege bij Bournemouth. Spektakel was er bij Tottenham Hotspur, dat in eigen huis met maar liefst 5-0 won van Burnley. Harry Kane scoorde tweemaal, maar dé goal van de match was van Son Heung-Min.