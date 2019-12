Mick Schumacher: "F2-seizoen kan me voorsprong geven voor F1 in 2021"

Mick Schumacher denkt dat een tweede seizoen in de F2 hem de nodige ervaring zou bezorgen om dan in 2021 de stap naar de F1 te zetten.

Het eerste jaar van Mick Schumacher in de Formule 2 is verlopen zoals men van een debuutseizoen kan verwachten, namelijk met de nodige hoogtes en laagtes. Een twaalfde plaats was het resultaat in de eindstand om het kampioenschap.

Eerder dit jaar kwam Schumacher al eens in actie bij Ferrari en Alfa Romeo tijdens de in-season testen in Bahrein. De overeenkomsten van Mick Schumacher met zijn vader in het racepak van Ferrari waren treffend en deed menig nostalgische F1-fan dagdromen maar de jonge Duitser wil niets overhaast doen.

Naar verluidt overwoog Alfa Romeo om Schumacher in 2020 naast Kimi Raikkonen te laten racen maar de vooruitgang die Giovinazzi boekte tijdens het seizoen gaf de doorslag om hem ook in 2020 te behouden.

"Het is duidelijk dat als je de kans krijgt in de F1, je die grijpt. Dus die kans is er niet geweest, dat is vrij duidelijk," vertelde Schumacher aan ‘motorsport.com'.

"Maar de volgende beslissing was om in de F2 te blijven. Voor mij was het de meest intelligente en betrouwbare beslissing die ik kon nemen en de categorie waarin ik kon rijden".

Volgend seizoen zullen de F2-bolides al voorzien zijn van 18-inch wielen zoals dat in de F1 vanaf 2021 het geval zal zijn. Schumacher hoopt met het oog op 2021 zijn voordeel te halen uit het feit dat hij al ervaring met de nieuwe wielen zal hebben.

"F2 zal volgend jaar de nieuwe banden hebben, wat voor mij positief zal zijn omdat dat voor de F1 in 2021 zal zijn."

"Als we er dan in slagen om de stap te zetten, zou ik een voorsprong hebben."

"Natuurlijk is het anders, maar ik denk dat het me in een junior-categorie gaat helpen om meer ervaring op te doen. Misschien zet het me ook in een andere positie voor volgend jaar,” besluit Schumacher.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: