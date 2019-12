Op de markt van de kerstboomverkopers worden geen cadeautjes uitgedeeld. De Union Ardennaise des pépinièristes (UAP), de Waalse federatie van boomkwekers, heeft in de pers uitgehaald naar de concurrentie van Ikea. De Zweedse meubelgigant laat dat niet over zijn kant gaan.

Voorzitter van UAP, Jonathan Rigaux had vrijdag in de Franstalige pers een “netelig” probleem aangekaart. Volgens hem “bevuilt Ikea de markt in België en Frankrijk en trekt het bedrijf de prijzen naar ...