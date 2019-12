Koppel zamelde geld in om dakloze te helpen, maar krijgen nu stevige celstraf

Het begon allemaal als een heldenverhaal. Toen de Amerikaanse Kate McClure een jaar geleden in panne viel, was de dakloze Johnny Bobbitt Junior vlakbij. Zelf had hij niet veel, maar op dat moment besloot hij toch om met zijn laatste 20 dollar de jonge vrouw te helpen. McClure postte het verhaal op haar sociale media en de onzelfzuchtige heldendaad ging viraal. Maar nu komt die post als een boemerang terug in het gezicht van McClure en haar partner: zij hebben deze week een stevige celstraf gekregen.