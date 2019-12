MIVB-controleur betrapt zwartrijder, enkele dagen later slaat die hem voor zijn eigen huis in elkaar

Brussel -

Een controleur van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB is voor de deur van zijn huis in Molenbeek in elkaar geslagen door een zwartrijder. Die was het adres te weten gekomen omdat de naam van de controleur op het proces-verbaal stond, iets waar veiligheidsagenten al enige tijd verandering in willen brengen. De man verschijnt op 20 december voor de rechtbank, bevestigt het parket van Brussel aan onze redactie.