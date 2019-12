Quinten Hermans doet het à la Van der Poel en pakt uit met indrukwekkende solo in Essen, Zdenek Stybar maakt heroptreden

Geen Mathieu van der Poel in Essen en dus ging het nog eens spannend worden. Althans, dat dacht iedereen. Maar Quinten Hermans had andere plannen. De man van Telenet-Baloise Lions ging er al in de tweede ronde alleen vandoor en niemand had een passend antwoord. Hermans soleerde van start tot finish en had aan de meet bijna een minuut over op Laurens Sweeck, de winnaar van vorig jaar. Tom Pidcock knokte terug na een slechte start en mocht mee het podium op. Thuisrijder Zdenek Stybar, die zijn eerste cross van de winter reed, gaf meer dan twee minuten toe op de winnaar en bolde als 12de over de meet.

De Superprestige is zondag in Zonhoven aan haar vijfde manche toe en ook daar is Van der Poel de grote afwezige. Toon Aerts deelt de leidersplaats in het klassement met Laurens Sweeck. Beide renners tellen 45 punten, twee meer dan Quinten Hermans en Corné van Kessel.

- Uitslag -

1. Quinten Hermans

2. Laurens Sweeck

3. Tom Pidcock

4. Thijs Aerts

5. Diether Sweeck

...

12. Zdenek Stybar +2’23”