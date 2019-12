Het containerbedrijf Spiritus uit Sint-Truiden maakte vrijdag korte metten met een wanbetaler uit Oplinter die een container had gehuurd. Toen hij weigerde te betalen, kieperde de chauffeur prompt de inhoud van de container op zijn oprit.

“Dit is de eerste keer dat het gebeurde. Ik was kwaad dat hij mij wou oplichten met een vals mailadres van het OCMW van Tienen”, zegt zaakvoerder Lorenz Spiritus. “Toen ik in Tienen bij het OCMW informeerde ...