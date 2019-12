Jaouad Achab kwalificeert zich voor de Olympische Spelen

Taekwondoïn Jaouad Achab (27) heeft zich dit weekend op de World Grand Prix Final in Moskou verzekerd van een plaats op de Olympische Spelen van Tokio 2020. Achab had in de klasse -68 voldoende aan een plek in de kwartfinales voor een rechtstreeks kwalificatieticket voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.