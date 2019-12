Timmers niet zonder moeite naar halve finale 100m vrij op EK

Pieter Timmers heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag op het EK korte baan in Glasgow. Maar vlot ging dat niet. De Beringenaar - twee jaar geleden in Kopenhagen nog goed voor zilver op deze afstand - tikte aan na 47.46. Pas de dertiende tijd in de reeksen en een eind verwijderd van zijn Belgisch record van 46’54.

“Het was een zware ochtend. Nu ja, daar had ik me ook wel wat aan verwacht”, reageerde Timmers. “Vrijdag was het immers ...