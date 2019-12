NBA. ‘Greek Freak’ en zijn Bucks halen uit tegen de Clippers, New York ontslaat coach

Milwaukee heeft vrijdag de topper tegen de LA Clippers met 119-91 gewonnen in de NBA. De Bucks boekten zo hun 14e opeenvolgende zege. Milwaukee maakte het verschil in het eerste (30-15) en het derde quarter (35-19). Sterspeler Giannis Antetokounmpo was goed voor 27 punten en 11 rebounds.

De Bucks blijven stevig aan de leiding in de Eastern Conference met 20 overwinningen in 23 wedstrijden. Boston, dat Denver met 108-95 versloeg, is tweede met 16 zeges en vijf nederlagen. De LA Clippers staan op de vierde plaats in de Western Conference met 16 zeges en zeven nederlagen.

De LA Lakers doen in de Western Conference even goed als de Milwaukee Bucks, na een 113-136 zege bij Portland. Anthony Davis was de topscorer met 39 punten. LeBron James gooide 31 punten door de korf.

New York Knicks ontslaan coach David Fizdale

De New York Knicks hebben vrijdag coach David Fizdale de laan uitgestuurd. Het NBA-team kende een slecht seizoensbegin. De Knicks staan op de laatste plaats in de Eastern Conference met 18 nederlagen in 22 wedstrijden.

Fizdale is de eerste coach die dit NBA-seizoen ontslagen wordt. Hij kwam in mei 2018 aan het roer bij de New York Knicks. In 104 wedstrijden mocht de 45-jarige Amerikaan slechts 21 keer juichen.

Assistent Mike Miller is aangesteld als interim-coach.