Geen glansrol voor Degrendele tijdens baanwielrennen in Cambridge

Nicky Degrendele is er zaterdag niet in geslaagd de achtste finales te halen van het sprintonderdeel in de wereldbekermanche baanwielrennen in het Nieuw-Zeelandse Cambridge.

Degrendele, de enige Belgische vertegenwoordiger in Cambridge, zette in de kwalificaties van de sprint de 28e tijd (11.476) neer in de 200 meter vliegende start. Daarmee kon ze zich niet rechtstreeks plaatsen voor de achtste finales, maar ging ze wel door naar de zestiende finales. Daarin werd ze uitgeschakeld door thuisrenster Natasha Hansen.

Zondag werkt Degrendele ook nog de keirin af, een discipline waarin ze voormalig wereldkampioene is.