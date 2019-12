Vijfjarig jongetje nodigt hele kleuterklas uit om naar zijn adoptie te komen kijken

Een vijfjarig jongetje uit de Amerikaanse staat Michigan heeft zijn hele kleuterklas uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de zitting in de rechtbank waarop hij officieel geadopteerd werd. Een gebaar dat harten uit de hele wereld verwarmt.

De adoptie van de vijfjarige Michael werd donderdag formeel goedgekeurd in de rechtbank van Kent County. Waren ook aanwezig: alle klasgenootjes van de kleine jongen, met papieren hartjes in hun handjes. Tijdens de zitting kreeg elk kind ook de kans om uit te leggen waarom zij mee kwamen vieren. “Michael is mijn beste vriend”, zei de kleine Steven. “Mijn naam is Lily en ik hou van Michael,” zei een meisje. Toen de rechter de adoptie officieel maakte, braken de klasgenootjes, leerkrachten en ouders uit in feestgedruis. “Ik hou van mijn papa”, zei Michael vervolgens.

Een foto waarop het jongetje zich naast zijn adoptieouders languit strekt in de rechtbank werd op Facebook geplaatst, en ging vervolgens de hele wereld rond. Al meer dan 100.000 mensen deelden het beeld.

De rechtbank van Kent County organiseert jaarlijks een Adoptiedag. Rechter Patricia Gardner droeg speciaal voor de gelegenheid dan ook een halsketting van Kerstversieringen. Dit jaar werden 37 kinderen “liefdevol en officieel verwelkomd door hun nieuwe families”, aldus de rechtbank op Facebook.

Video: ABC News

Foto: Kent County Court