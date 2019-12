Nu op Netflix: de film die je beter niet met je partner bekijkt

Er zijn zo van die films of series die je beter niet bekijkt met je partner. Al heb je de meeste stabiele of eerlijke relatie, je kunt nooit écht weten wat een persoon denkt of voelt. ‘Marriage Story’ die vanaf gisteren op Netflix te bekijken is, is zo’n film. Anders dan de titel laat vermoeden, is de film met Adam Driver en Scarlett Johansson geen romantische komedie met een voorspelbaar einde.

Het verhaal gaat over Charlie (Driver) en Nicole (Johansson) die in een ‘vriendschappelijke scheiding’ zijn verwikkeld. Dat vriendschappelijke slaat echter snel om in vijandelijkheid als oude vetes en gevoelens van rancune de kop opsteken. Het plan van Nicole om zich samen met hun zoontje 4.000 kilometer verderop in Los Angeles te vestigen, gooit alleen maar meer olie op het vuur.

Het rauwe, emotionele verhaal werd geschreven en in beeld gebracht door Noah Baumbach, die ook het script schreef voor onder meer Fantastic Mr. Fox, Madagascar 3 en While We’re Young.