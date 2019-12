Stien Vanhoutte verbetert Belgisch record op 500 meter op Wereldbeker schaatsen in Kazachstan

Stien Vanhoutte heeft tijdens de wereldbekerwedstrijden in Nur-Sultan, de hoofdstad van Kazachstan, het Belgische record op de 500 meter verbeterd. Vanhoutte noteerde zaterdag een tijd van 39.61 seconden.

Dat was 22 honderdsten van een seconde sneller dan de oude toptijd, die sinds de openingswedstrijden van 12 oktober in Inzell op haar naam stond. Vanhoutte won haar rit in het ijspaleis Alau van de Zuid-Koreaanse Seung Heun Shin (39.85). De eerste 100 meter legde ze af in 11.07 seconden.

De 23-jarige West-Vlaamse eindigde als zestiende in de B-groep. De overwinning was voor de Nederlandse Dione Voskamp (38.72). De Russin Irina Kuznetsova werd tweede (38.77) en de Poolse Andzelika Wojcik derde (38.93).