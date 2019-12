Amerikaans hooggerechtshof blokkeert federale plannen om doodstraf opnieuw in te voeren

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft vrijdag -hoogstwaarschijnlijk tijdelijk- de plannen van de federale regering van Donald Trump tegengehouden om de doodstraf herin te voeren voor federale gevangenen. Het hof bevestigde een uitspraak van een lagere rechtbank vorige maand nadat de advocaten van vier terdoodveroordeelden hadden aangebracht dat hun executie via dodelijke injectie federale wetten schendt. Dat melden Amerikaanse media. Gerechtelijke experts verwachten echter dat het slechts uitstel van executie is, want het ministerie van Justitie plant in beroep te gaan.