In het onderzoek naar fraude in de Limburgse horeca zijn twee mannen aangehouden en overgebracht naar de gevangenis: Ronny A., de leverancier van witte kassa’s uit Zutendaal, en Siegfried J. uit Hasselt, een zelfstandig programmeur. Drie zaakvoerders van horecazaken zijn onder voorwaarden vrijgelaten: Giuliano B., Patrick V. en Davy C.