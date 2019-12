Maasmechelse kappersmoord: “Wie zou dat broekventje inschakelen voor liquidatie?”

Maasmechelen -

“Wie zou in godsnaam dat broekventje inschakelen om koudweg een executie te plegen? In dit dossier is geen enkel element waaruit blijkt dat Shane in Maasmechelen was. Wat hij aangericht heeft bij Vilain XIIII is niet voor woorden vatbaar. Maar hij is geen moordenaar”, pleitte meester Pieter Filipowicz voor Shane Ronge.