Maasmechelen -

Voetbalclub Patro Eisden Maasmechelen gaat een gloednieuw jeugdcomplex bouwen op de site achter het stadion. In het complex wordt ook een heuse indoor soccer hal geïntegreerd. De gemeente maakt hiervoor een budget van 1 miljoen euro vrij. Met de nieuwe infrastructuur trekt de club uit eerste amateurklasse volop de kaart van de jeugd. Het is voor voorzitter Salar Azimi ook de volgende stap in de richting van profvoetbal.