Niet iedereen is een ochtendmens en dus kan het wel eens gebeuren dat de ‘snooze’-knop op een wekker veelvuldig wordt gebruikt om het jengelende ding te stoppen. De puppy in bovenstaande video is ook geen fan van vroeg opstaan, vooral omdat zijn baasje dan naar het werk vertrekt en hij een poosje alleen thuis is. Winston, een Miniature American Shepherd, heeft echter een bijzonder slim trucje bedacht om langer in bed te blijven liggen.