De tijger versus de draak: eerste Chinese halve finale ooit op UK Championship

Het UK Championship krijgt zaterdag een volledig Chinese halve finale tussen Ding Junhui (WS-16) en Yan Bingtao (WS-20). Ding schakelde vrijdag zijn landgenoot Liang Wenbo (WS-40) met 6-2 uit, Yan nam met 6-3 de maat van de Schot John Higgins (WS-5), de UK-kampioen van 1998, 2000 en 2010.

De 19-jarige Yan hoefde niet zijn beste snooker boven te halen om de ervaren Higgins te verslaan. In een matige partij met veel missers van Higgins en tactische fouten van Yan, was Higgins de enige die breaks van boven de vijftig liet noteren: 78 en 123. “Het is een moeilijke tafel, maar ik kan niet geloven hoe slecht ik gespeeld heb”, reageerde Higgins. “De pockets zijn waarschijnlijk de nauwste waar ik ooit op gespeeld heb, maar daar klaag ik niet over, ze zijn voor iedereen hetzelfde. Yan speelde het goed, zijn safety was uitstekend en hij gaf me weinig kansen.”

Yan is de eerste teenager in de halve finales sinds Ding in 2005. The Chinese Tiger kijkt “zonder stress” uit naar de confrontatie met zijn dertien jaar oudere landgenoot. Die schaarde zich voor het eerst sinds zijn toernooizeges van 2005 en 2009 bij de laatste vier. Enter the Dragon haalde niet het niveau waarmee hij in de achtste finales Ronnie O’sullivan uitschakelde, maar breaks van 79, 101 en 76 bleken voldoende voor een vlotte zege.

Yan Bingtao. Foto: Photo News

Het is de eerste keer dat er twee Chinezen tegenover elkaar staan in de halve finale van een Triple Crown. In 2011 won Ding wel het Masters in een finale tegen de Hongkonger Marco Fu.

Na de uitschakeling van Higgins is de Noord-Ier Mark Allen (WS-7) de hoogst geplaatste speler in het toernooi en de enige overblijvende uit de top tien. Hij neemt het vrijdagavond op tegen de Engelsman Nigel Bond (WS-98). De winnaar van die partij treft in de halve finales (best of 11) de Schot Stephen Maguire (WS-14) of de Welshman Matthew Stevens (WS-43). .