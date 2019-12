Thomas Detry voorlopig tweede in Mauritius

Thomas Detry is vrijdag naar een gedeelde tweede plaats opgeklommen op het Mauritius Open (European Tour/1 miljoen euro). De 26-jarige Brusselaar kwam vrijdag rond in 66 slagen, zes onder par, op de Heritage golfbaan in Bel Ombre. Thomas Pieters deed even goed en plaatste zich zo alsnog voor de finaleronden. Nicolas Colsaerts haade de cut niet.

Detry starttte slecht met twee bogeys op zijn eerste vier holes, maar zette dat recht met vier birdies op de volgende vijf holes. Daarna volgden nog een bogey, drie birdies en een eagle. Hij deed zo zijn één slag beter dan in de eerste ronde en maakte vier plaatsen winst in de stand. Met zijn totaal van 136 slagen, elf onder par, deelt hij de tweede plaats met de Zuid-Afrikaan Brandon Stone en de Fransman Matthieu Pavon. De Schot Calum Hill doet nog een slag beter.

Pieters zat na een eerste ronde in 75 slagen in slechte papieren, maar zes birdies en een eagle, tegenover twee bogeys, leverden hem 75 plaatsen winst op. Hij is nu 42e. Voor Colsaerts, na een eerste ronde in 69 slagen 22e, liep het helemaal fout. Met een ronde in 75 slagen tuimelde hij naar de 97e stek.

Stand na de tweede ronde: 1. Calum Hill (Sch) 132=68-64 -12; 2. Thomas Detry (Bel) 133=67-66; . Matthieu Pavon (Fra) 133=67-66; Brandon Stone (ZAf) 133=66-67; 5. Connor Syme (Sch) 134=68-66; Antoine Rozner (Fra) 134=67-67; Sihwan Kim (VSt) 134=67-67; Benjamin Hebert (Fra) 134=66-68; 9. Sören Kjeldsen (Den) 135=68-67; Christiaan Bezuidenhout (ZAf) 135=67-68; Rasmus Höjgaard (Den) 135=66-69; 42. Thomas Pieters (Bel) 140=74-66; 97. Nicolas Colsaerts (Bel) 144=69-75