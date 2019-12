De politie LRH heeft donderdag samen met de Vlaamse Belastingdienst en de Douane verkeerscontroles gehouden. Daarbij zijn in totaal voor bijna 50.000 euro aan achterstallige boetes geïnd. 230 illegaal ingevoerde flessen wijn zijn in beslag genomen.

Aan het op- en afrittencomplex in Halen en de Diestersteenweg in Herk-de-Stad werden donderdag in totaal 650 voertuigen gecontroleerd. De Vlaamse Belastingdienst onderschepte 18 bestuurders die hun verkeersbelasting ...