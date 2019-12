Aanklager in kappersmoord: “Schietgrage kerels die beestachtige toeren uithalen”

Maasmechelen -

Een spiraal van geweld. Zo omschreef aanklager Patrick Boyen wat partners-in-crime Shane Ronge (30) en Brian van Geene (27) in het najaar van 2012 hebben aangericht. De moord op Patrick Brouns in Bree, de brutale home invasion in Leut en de moord op Maasmechelaar Hilmi Gedik. “Godzijdank zijn ze op 5 december 2012 bij een toevallige controle tegengehouden.”