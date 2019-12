151 miljoen investeringen in Hasselt: opnieuw bioscoop in het centrum

Hasselt -

Hasselt heeft in haar meerjarenplan uitgepakt met flink wat opmerkelijke initiatieven. Zo gaat men vol voor een nieuwe bioscoop in de binnenstad, een nieuwe topsportturnhal naast de sporthal in Runkst en een complete renovatie van de atletiekpiste in Kiewit. Liefst 29 miljoen is er voor de heraanleg van wegen en fietspaden. Opmerkelijk ook: de renovatie van de speelvloer in het Cultureel centrum die een nog straffere topprogrammatie mogelijk moet maken.