Poetsbureau schenkt sinterklaascadeautjes aan vzw OpenHart Paal

Paal

Beringen - Vzw OpenHart Paal zet zich in om mensen die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug te geven. Hiervoor zamelen ze kledij, meubelstukken en andere bruikbare voorwerpen in die het leven van deze mensen makkelijker en aangenamer maakt. En daar draagt Het Poetsbureau graag haar steentje aan bij. Op de vooravond van Sinterkaas schenken wij 75 snoepzakjes aan de vzw. Zodat ook kansarme kinderen een fijn cadeautje ontvangen van de Sint.

Sinterklaas is een jaarlijkse traditie die we bij Het Poetsbureau vieren. Als warme familie trakteren we onze medewerkers ieder jaar op iets lekkers. Maar dit jaar willen we die warmte ook delen met anderen. Daarom stellen we een deel van onze snoepzakjes ter beschikking van vzw OpenHart Paal. Het is voor ons vanzelfsprekend om te kiezen voor een lokaal goed doel.

Vzw OpenHart Paal ontving de cadeautjes met open armen. Zij zullen de snoepzakjes verdelen onder de mensen die op hun steun kunnen rekenen. Op deze manier genieten ook de kinderen van de kansarme gezinnen bij ons in de buurt van een fijn sinterklaasgeschenk.