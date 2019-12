Het belooft nog eens spannend te worden in de cross want Essen en Zonhoven moeten het stellen zonder Mathieu van der Poel

Zaterdag vindt op en rond de site Rangeerloods, aan het Hemelrijk in Essen, de Ethias Cross plaats en zondag is de Telenet Superprestige in Zonhoven al aan haar vijfde manche toe. Het beloven twee spannende crossen te worden, want ene Mathieu van der Poel zal er twee keer niet bij zijn...

LEES OOK. Zdenek Stybar begint aan crosswinter: “Vanaf ronde één zal ik mij beklagen dat ik ja gezegd heb”

Laurens Sweeck wil zichzelf opvolgen in Essen

Zaterdag vindt op en rond de site Rangeerloods, aan het Hemelrijk in Essen, de Ethias Cross plaats. Vorig jaar ging de zege er naar Laurens Sweeck. Hij haalde het toen van Gianni Vermeersch en David van der Poel. Jim Aernouts finishte als vierde, voor Tom Meeusen. Laurens Sweeck komt speciaal terug uit Spanje, waar hij op stage is, om zijn titel te verdedigen.

Ondanks het feit dat een pak renners een voortzetting van hun stage verkiezen boven een deelname in Essen wisten de organisatoren toch enkele mooie namen te strikken. Zo rijdt Zdenek Stybar voor het eerst dit seizoen een veldrit, net als de Nederlandse Marianne Vos dat doet bij de dames elite.

“Ik kijk er echt naar uit om nog eens van die typische sfeer te kunnen genieten”, stelt Stybar. “Maar ik pin me niet vast op een resultaat. In de eerste crossen is het vooral de bedoeling het goede gevoel terug te vinden. In ieder geval zie ik het veldritprogramma dat ik deze winter afwerk als de perfecte aanvulling op mijn voorbereiding richting volgend voorjaar.”

En andere publiekstrekker is Laurens Sweeck, de laureaat van vorige editie. “Ik heb er alvast een mooi eerste gedeelte van het seizoen opzitten. Dit met zeges in Eeklo, Pelt en de Trek Cup in Amerika. Vorig jaar was ik de beste in Essen en daarom kom ik even over vanuit mijn stageplaats Mallorca”, meldt Sweeck.

Tom Meeusen en Jim Aernouts zijn de mannen van de streek. “De grotere namen zoals Mathieu van der Poel en Toon Aerts zijn er niet in Essen, maar de concurrentie is nog zeer groot”, aldus Aernouts. “Het zal knokken worden om een podiumplaats te veroveren. Ik zal alvast kunnen rekenen op een pak fans, want ik ben kind van de streek. Nu er eens iets te doen is, komt iedereen buiten. Het parcours in Essen ligt me wel, al is het af te wachten hoe dat erbij zal liggen. Vrijdag voorspellen ze veel regen, dat zal het er zaterdag niet gemakkelijker op maken. In eigen streek kan je wel net altijd iets meer.”

Bij de dames elite topt Marianne Vos de affiche in Essen. De Nederlandse krijgt tegenstand van onder anderen Ellen Van Loy, Loes Sels, Kim Van De Steene en haar landgenote Aniek van Alphen.

Alle Belgische toppers present in Zonhoven

De Telenet Superprestige is zondag in Zonhoven al aan haar vijfde manche toe. Toon Aerts deelt de leidersplaats in het klassement met Laurens Sweeck. Beide renners tellen 45 punten, twee meer dan Quinten Hermans en Corné van Kessel.

Grote afwezige in Zonhoven is opnieuw Van der Poel. De Nederlander won begin november de vierde manche van de Superprestige in Ruddervoorde, zijn eerste cross, en won daarna ook elke cross waar hij aan de start stond. Momenteel verblijft hij in Spanje, net zoals veel andere crossers. Hij maakt niet de oversteek naar België voor de Superprestige. Door zijn afwezigheid in het begin van het seizoen speelt hij geen rol in het klassement.

Wel van de partij in de Kuil van Zonhoven zijn de Belgische toppers Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Quinten Hermans en Eli Iserbyt. Aanvankelijk was Iserbyt niet voorzien aan de start, maar hij maakt toch de trip van Spanje naar Zonhoven. Ook vorige week vloog hij over en weer voor de wedstrijd in Kortrijk, waar hij zijn leidersplaats in de DVV Verzekeringen Trofee verdedigde.

Van internationale zijde is het uitkijken naar Lars van der Haar, Corné van Kessel, Tom Pidcock en Zdenek Stybar, die zijn tweede wedstrijd rijdt dit weekend na Essen op zaterdag.

Bij de dames elite leidt Ceylin del Carmen Alvarado, die al twee van de vier manches won en 53 punten telt. Dat zijn er drie meer dan haar landgenote Yara Kastelijn. Sanne Cant volgt op de derde plaats met 43 punten.