Laatste wedstrijd van Nicky Hayen als T1 van STVV? “Na Brugge zal ik snel meer weten”

STVV ontvangt zaterdagavond Club Brugge. Net als heel Sint-Truiden is ook het STVV-bestuur benieuwd met welke grinta Nicky Hayen zijn ploeg tussen de lijnen kan brengen. Elf pitbulls zoals tegen Genk? Of een groep die roemloos ten onder gaat zoals woensdag in de beker aan de Gaverbeek? “Na Brugge zal ik snel meer weten over mijn toekomst. Nu telt alleen deze wedstrijd”, aldus Nicky Hayen.