Riemstenaren brengen bezoek aan Vlaams parlement

Vroenhoven

Riemst - Onder begeleiding van Guido Coenegrachts trokken 36 Riemsttenaren naar het Vlaams Parlement in Brussel.

Nadat ze de auto's netjes geparkeerd hadden onder de brug in Kanne stapten 36 Riemstenaren op de bus richting het Vlaams parlement in Brussel. In twee groepen kregen ze met gids een rondleiding. Ze werden verwelkomd door Vlaams volksvertegenwoordiger Steven Coenegrachts. Na dit interessante bezoek, gezellig terug met de bus naar een plaatselijk café in Kanne waar Godelieve als afsluiter zorgde voor lekkere broodjes.