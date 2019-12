Pink verloren, handen voorgoed beschadigd: stagiair daagt bedrijf voor rechter

De zaakvoerder van een Diepenbeeks metaalverwerkend bedrijf, het bedrijf zelf, de directeur van de Provinciale Secundaire School in Bilzen en de directeur van de scholengemeenschap riskeren allemaal een geldboete van 20.000 euro nadat een stage van een 17-jarige leerling in februari vorig jaar volledig was misgelopen.