Belgische verpleger wordt verdacht van 21 moorden, maar is nu ontoerekeningsvatbaar verklaard

Frédéric V. , een voormalige verpleger in het rusthuis La Méridienne in Meux (Namen), wordt beschuldigd van moord en poging tot moord op een vrouw die in het rusthuis woonde. En dat is niet alles. De man wordt ook in verband gebracht met een 20-tal andere verdachte overlijdens. Maar een psychiatrisch rapport toont nu aan dat de man niet verantwoordelijk kan geacht worden voor zijn daden.