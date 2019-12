The New York Times toont allerlaatste dag van Marieke Vervoort

Toen het leven van Marieke Vervoort de avond van 22 oktober eindigde met een glas cava en een euthanasieprik, was ze niet alleen omringd door haar ouders en beste vrienden. Een journalist en fotografe van de wereldvermaarde krant The New York Times waren er ook bij. Vrijdag publiceerden ze hun beklijvende reportage over de laatste drie jaar van The champion who picked a date to die – de kampioene die een datum prikte voor haar sterfdag.