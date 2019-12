Pieter Timmers plaatst zich voor halve finales 50m vrij op EK zwemmen kortebaan

Pieter Timmers heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op het EK kortebaanzwemmen in Glasgow.

De 31-jarige Timmers tikte in de zesde van zeven reeksen aan als vierde in 21.58. De zege ging naar de Fransman Florent Manaudou, die met 21.06 de scherpste chrono van alle deelnemers liet optekenen.

Timmers kwam niet in de buurt van zijn persoonlijk record (21.30). Hij was goed voor de vijftiende tijd, wat volstond voor de halve finales. Die staan vrijdag om 18u op het programma. De olympische vicekampioen op de 100m vrij komt zaterdag op die afstand in actie.

Florine Gaspard strandde in de reeksen van de 100m schoolslag. De 17-jarige Gaspard werd negende in de zesde en laatste reeks in 1:07.11, de 30e chrono van alle deelneemsters. Haar persoonlijk record bedraagt 1:05.97. Woensdag werd ze ook al uitgeschakeld in de reeksen van de 50m school.