Koen Geens (CD&V): N-VA moet een kans krijgen

CD&V blijft erbij dat N-VA een kans moet krijgen in de federale formatie. Dat heeft CD&V-onderhandelaar Koen Geens vrijdagmorgen gezegd in De Ochtend. Geens had donderdagavond nog een gesprek met formateur Paul Magnette (PS). Die wil een paars-groene formatie beginnen, eventueel met CD&V en/of cdH erbij. Geens zegt echter dat CD&V die bocht nu niet kan maken. “Voor de stabiliteit van het land is het belangrijk dat er een meerderheid aan Vlaamse kant is”, zei Geens.