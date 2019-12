Model Karlie Kloss over Victoria’s Secret: “De shows passen niet meer bij deze tijd”

Het beëindigen van de Victoria’s Secret Fashion Show mag dan wel het einde van een tijdperk zijn, toch kwam het niet als een verrassing voor model en ‘angel’ Karlie Kloss. Het 27-jarige model vindt dat die beslissing past in de wereld waarin we op dit moment leven. Dat zei ze afgelopen donderdag in het Amerikaanse televisieprogramma ‘Today Show’.

“De tijden zijn veranderd. Consumenten stellen tegenwoordig andere eisen aan merken”, zegt Kloss. “Klanten willen dat ze duurzaam zijn en een positieve boodschap over ons lichaam en zelfbeeld verspreiden. Ik denk dat merken zich moeten blijven ontwikkelen.” Kloss kijkt wel terug op een fantastische tijd. “Ik ben bijzonder dankbaar voor de mogelijkheden die ik erdoor heb gekregen, maar ik wilde het achter me laten.”

Het moederbedrijf van het Amerikaanse lingeriemerk maakte vorige maand bekend te stoppen met de catwalkshow. Karlie plaatste afgelopen zomer in de Britse Vogue al kanttekeningen bij het concept van de show en het merk. ”Ik besloot te stoppen met mijn werk voor Victoria’s Secret, omdat ik het niet vond passen bij wie ik ben en welke boodschap ik jonge vrouwen wil meegeven over wat schoonheid is.”

Het model noemde haar vertrek bij het lingeriemerk destijds een cruciaal moment voor zichzelf. “Het was doorslaggevend voor mij als feminist. Ik wil mijn eigen keuzes maken en zelf bepalen wat ik uitdraag. Of ik dat nu doe door te kiezen met welke bedrijven ik werk, of door een bepaald beeld van mezelf te creëren.”