De anti-Greta is opgestaan: Duitse met IQ van 157 is boegbeeld tegen klimaathysterie

Ze is ook in Madrid voor de klimaattop, maar kwam vanuit Duitsland met het vliegtuig. Zie het gerust als een statement: de 19-jarige Duitse Naomi Seibt heeft het gehad met de hysterie rond de klimaatverandering. “Het is logisch dat ik een scepticus en een klimaatontkenner ben”, zegt de Duitse met de tienduizenden volgers. “Ik geloof in echte wetenschap. Niet die van de zelfverklaarde klimaatwetenschappers.”