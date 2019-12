“Fastfood eten als je ziek bent, is soms beter dan sla met tomaten”

Het mag wel gek klinken maar fastfood eten als je ziek bent, is soms beter dan een slaatje met tomaat. Dat zegt Elisabeth De Waele, professor aan de Vrije Universiteit Brussel in een aflevering van de ‘Universiteit van Vlaanderen’.

Om te begrijpen waarom een hamburger met kaas gezonder kan zijn dan een groene salade met tomaat moeten we een onderscheid maken tussen gezonde voeding in een preventieve fase en in een ziektegeval. “Malnutritie, een vorm van ondervoeding, betekent dat we selectief bepaalde voedingsstoffen opnemen en andere links laten liggen: we bouwen tekorten op. Ook kan het zijn dat onze maag en darmen tijdelijk niet in staat zijn om bepaalde voeding op te nemen in het lichaam.” En malnutritie is vooral een probleem bij zieke mensen. “Bij ziekte treedt er vaak koorts op of zijn er ontstekingen waardoor het metabolisme verandert en daarom is het belangrijk om anders te eten wanneer je ziek bent.”

En dat eten bestaat onder meer uit vetstoffen, suiker en eiwitten. “Als je gezond bent, heb je gemiddeld 20 à 25 kilocalorieën per kilo lichaamsgewicht per dag nodig. Als je ziek bent, stijgt dat naar 30 kilocalorieën of 1,3 à 1,5 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag. Voor iemand die 66 kilo weegt, komt dat neer op 86 gram eiwitten per dag.” Als we de voeding bekijken dan zien we dat er in een hamburger veel meer calorieën, eiwitten en vetten zitten dan in een boterham met confituur. Je krijgt dus ook meer energie en brandstof. “In een boterham met confituur, je kan er zelfs een salade bij eten, zit 3 gram eiwitten,in een hamburger is dat 21 gram. Het is dus veel moeilijker om je behoefte, terwijl je ziek bent in te vullen met een salade dan met fastfood. Maak het jezelf gemakkelijk en kies tijdens de beperkte periode dat je ziek bent, voor dingen die je graag eet.”