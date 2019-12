Speeldata bekend voor kwartfinales in Croky Cup: kraker tussen Anderlecht en Club Brugge op donderdag 19 december

RSC Anderlecht neemt het op 19 december in de kwartfinales van de Beker van België in het Atsridpark op tegen Club Brugge. Dat is het resultaat van de loting die donderdagavond door Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever en ex-Rode Duivel Gilles De Bilde werd uitgevoerd in Moeskroen. Vandaag werden de speeldata bekendgemaakt.