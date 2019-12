Belgische atleten kennen premies voor medaille op de Olympische Spelen: ook plaats in de top acht wordt beloond

Atleten die volgende zomer op de Olympische Spelen in Tokio een gouden medaille behalen, krijgen daarvoor een premie van 50.000 euro. Dat maakte het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) vrijdag bekend tijdens de olympische stage in het Turkse Belek. De premies zijn dezelfde als drie jaar geleden in Rio de Janeiro.

Een zilveren plak is goed voor 30.500 euro. Brons levert 20.000 euro. Maar anders dan menig ander land kunnen de Belgen ook rekenen op een bedrag als ze bij de top acht eindigen. Wie vierde wordt, krijgt nog 10.000 euro. Tussen plek 5 en plek 8 krijg je 5.000 euro.

In de ploegsporten zijn de premies per speler bescheidener. Goud is goed voor 12.500 euro, zilver voor 7.500 euro, brons voor 5.000 euro, een vierde plek levert nog 2.500 euro op, voor de plaatsen vijf tot en met acht krijgt elke speler of speelster nog 1.250 euro. Voor de coaches bedragen de premies 25 procent van de premie van hun sporter of ploeg. Of de premies belastingvrij zullen zijn, staat nog niet vast. Daarvoor wordt gewacht op de beslissing van de Japanse overheid en zal nog onderhandeld worden met de Belgische overheid. Het BOIC gaat er voor 90 procent zekerheid van uit dat de premie belastingvrij zal zijn.

Foto: Photo News

“Tien medailles in Tokio is niet onrealistisch”

Ruim zeven maanden voor de Olympische Spelen heeft het BOIC zijn ambities voor Tokio kenbaar gemaakt. Daarbij lijkt de Belgische delegatie vooral beter te willen doen dan de Spelen in Rio die met zes medailles en 19 top-8-plaatsen sowieso al zeer succesvol waren. “Vooral die top acht plaatsen willen we nog zien toenemen”, aldus BOIC-voorzitter Beckers. Gevraagd naar het aantal medailles dat beoogd wordt, is het BOIC voorzichtiger. Maar in de berekening van GraceNotes, een internationaal statistiekenbureau, dat België recent nog tien medailles in Tokio toedichtte, kan het BOIC zich duidelijk vinden. “Onrealistisch is dat niet”, aldus voorzitter Beckers.

Olympische atleten slapen in kartonnen bedden

De Olympische Spelen in Japan moeten de meest duurzame ooit worden en dat heeft ook gevolgen voor de atleten. In het Olympisch dorp krijgen de sporters volgende jaar in juli allemaal een kartonnen bed. “Maar we hebben een en ander alvast uitgeprobeerd”, aldus Olav Spahl, directeur topsport van het BOIC, “en er is niets om ons zorgen over te maken. De atleten zullen een goede nachtrust hebben.”

De Belgische delegatie heeft zijn plek in het Olympisch dorp alvast gereserveerd. Zij krijgen kamers op de drie bovenste etages van een zestien verdieping tellend flatgebouw. Momenteel is er plaats voor 110 Belgische atleten, dat kan de volgende maanden nog oplopen tot 145. Net als in Rio in 2016 worden de Duitsers hun buren. Het Olympisch dorp gaat open op 14 juli. Wellicht komen dan ook de eerste Belgische atleten toe.

Foto: BELGA

Elke atleet heeft recht op openingsceremonie

Het BOIC zal geen enkele atleet verbieden om aan de openingsceremonie in Tokio deel te nemen. “Elke atleet heeft dat recht en dat willen we niemand afpakken”, aldus Pierre-Olivier Beckers, voorzitter van het BOIC. “Wel zullen we atleten die de dag daarna al een wedstrijd heb sterk aanraden om de ceremonie over te slaan.” Eenmaal hun competitie erop zitten, hebben de atleten het recht om in het Olympisch dorp te blijven tot de Spelen voorbij zijn voor de laatste collega van hun sport, met doorgaans een minimum van vijf dagen. Daarna worden ze gevraagd het Olympisch dorp te verlaten. Wie toch in Japan wil blijven, kan dat, maar dan wel op eigen kosten.

Versoepeling voor individuele sponsors Het BOIC en het IOC hebben de interpretatie van de zogenaamde regel 40 in het Olympisch reglement versoepeld. Deze legt strikte voorwaarden op aan bedrijven en sponsors die publiciteit willen maken met atleten voor en tijdens de Spelen. Tot dusver mochten alleen de zuivere Olympische partners en sponsoren reclame maken. Voortaan mogen ook andere bedrijven - begrijp: individuele sponsors - publiciteit maken met Olympische atleten. Wel mogen ze nog steeds geen Olympische symbolen gebruiken, moet het bedrijf ook buiten de Spelen gelieerd zijn aan de atleet en moet dit nog steeds gemeld worden aan het IOC.

Nog ruim 4.000 tickets beschikbaar

Er zijn nog steeds tickets voor de Spelen te koop via het BOIC. België kreeg in totaal 9.617 tickets toegewezen. Daarvan zijn er momenteel zo’n 5.500 de deur uit. Nu al lijkt de belangstelling daarmee groter dan ruim drie jaar geleden in Rio.