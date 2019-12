Golazo stapt met 17 crossen niet mee in vernieuwde Wereldbeker: “Wat er nu op tafel ligt, is financieel niet behapbaar”

Van der Poel vs Van Aert in Namen. Foto: BELGA

Golazo, organisator en eigenaar van 17 veldritten, dient voorlopig geen kandidaturen in voor de wereldbeker 2020-2021. Dat maakte het sportevenementenbureau vrijdag bekend. Golazo heeft voor de kalender 2020-2021 bij de UCI dezelfde crossen ingediend als dit seizoen, op hun huidige datum.

Afgelopen zomer verwierf Flanders Classics, een andere grote speler in het veldrijden, de rechten om de WB-manches te organiseren. Mogelijk breidt de wereldbeker volgend seizoen uit tot 16 manches, met minstens de helft van de wedstrijden in het buitenland. Het is nog niet duidelijk uit welke veldritten de nieuwe wereldbeker zal bestaan. Verschillende veldritorganisatoren reageerden al ongerust op de hervorming, onder meer omdat kandidaat-organisatoren voor de nieuwe wereldbeker een grote(re) financiële inspanning moeten leveren.

“In ons huidige aanbod van 17 crossen die wij organiseren met Golazo en SportID, zitten geen wereldbekercrossen, op die in Namen na. Dat willen we volgend seizoen zo houden en er zelfs een nog sterkere serie van topveldritten in eigen land van maken”, zegt Christophe Impens van Golazo in een persbericht. “We hebben daar trouwens langdurige overeenkomsten voor lopen, zowel met televisie (alle 17 crossen komen live op tv), als met een aantal grote en loyale partners. Maar ook met de meeste gemeenten en steden hebben we langetermijnengagementen. Het veldrijden is onze nationale wintersport nummer één en blijft veel mogelijkheden bieden.”

“We geloven niet dat één klassement de rest zal versmachten. Er blijft ruimte voor een aantrekkelijke kalender met evenementen die een sterke traditie hebben of die vernieuwend zijn. Nadat we eerst flink wat professionalisering in de cross hebben gebracht, hebben we de laatste jaren volop de vernieuwing ingezet, vaak op verrassende en originele locaties. Kijk maar naar de Citadelcross in Namen, de Brussels Universities Cross, de Ethias Cross op de mijnterril van Beringen, de Urban Cross Kortrijk,... Die afwisseling van parcoursen zorgt voor nieuwe impulsen bij renners én publiek.”

“Financieel niet behapbaar”

“Het definitieve format van de wereldbeker is ook nog niet duidelijk”, vervolgt Impens. “Er zijn streefaantallen en -data bepaald, maar die zijn niet 100 procent zeker. Het is ook maar de vraag of de geplande crossen, op data van bestaande C1-wedstrijden, zomaar door een nieuwe organisatie kunnen ingevuld worden. Bovendien is wat er nu op tafel ligt voor een organisator financieel niet behapbaar. Maar we zouden snel duidelijkheid krijgen over een aantal van die punten en dan bekijken we het opnieuw.”

Golazo heeft voor de kalender 2020-2021 bij de UCI dezelfde crossen ingediend als dit seizoen, op hun huidige datum. Het gaat ervan uit dat het nieuwe wereldbekerformat het voortbestaan van die crossen niet in de weg zal staan. Zodra de UCI meer duidelijkheid verschaft over de definitieve kalender, zal Golazo zijn aanpak voor het seizoen 2020-21 finetunen en verduidelijken.

De 17 cyclocrossen die georganiseerd worden door Golazo en SportID zijn Eeklo, Pelt, Leuven, Beringen, Oudenaarde, Niel, Hamme, Kortrijk, Zonhoven, Antwerpen, Ronse-Kluisbergen, Sint-Niklaas, Namen, Loenhout, Bredene, Baal en Brussel. Naast deze 17 eigen veldritten hebben Golazo en SportID samenwerkingsakkoorden met de crossen van Meulebeke, Kruibeke, Maldegem, Essen, Hulst en Lille.