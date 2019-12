Onze man (40) heeft met zijn vriendin een dochter gekregen: zijn derde, haar eerste. Hier vertelt hij over het reilen en zeilen van zijn nieuw samengesteld gezin. Nu eens met het hoofd boven water, dan eens kopje-onder.

“Ach, geniet er toch maar van. Ze worden zo snel groot.” De jonge vrouw die me toespreekt, lijkt me niet ouder dan vijfentwintig. Ze heeft al een praatje met me willen slaan voor ze dat besluit maakt ...