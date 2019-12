Isaac Kimeli en Soufiane Bouchikhi zijn Belgische medaillehoop op EK veldlopen in Lissabon

Zondag gaat in de Portugese hoofdstad Lissabon het Europees kampioenschap veldlopen door. De Belgische medaillekansen liggen in de lange cross bij de mannen, waar Isaac Kimeli een zilveren medaille te verdedigen heeft.

In het Parque Bela Vista, pal in het centrum van Lissabon, wordt zondag gestreden om de Europese veldlooptitels. Maar voor het eerst sinds de oprichting van het EK in 1994 gebeurt dat zonder Belgische vrouwen in de lange cross. De atletiekbond vond dat geen enkele atlete voldoende niveau toonde om zich met de Europese top te kunnen meten.

Bij de mannen is het een ander verhaal, daar is er weelde. Want zelfs in afwezigheid van marathonmannen Bashir Abdi en Koen Naert verschijnt een ijzersterk Belgisch team aan de start van de lange cross. Isaac Kimeli was vorig jaar in Tilburg nog tweede, Soufiane Bouchikhi eindigde twee jaar geleden in Slovakije als vijfde. Beide lijken over de vorm te beschikken om mee te spelen voor de top vijf. Ook de Noorse titelverdediger Filip Ingebrigtsen is zondag van de partij in Lissabon.

Soufiane Bouchikhi verschijnt in Lissabon voor het eerst samen met zijn broer Lahsene aan de start. Die vult samen met Michael Somers het Belgische viertal aan. Zij worden beiden rond de twintigste plaats verwacht, en als dat lukt zou België zomaar op het podium van de teamcompetitie kunnen belanden.

Ook de Belgische ploeg op de Mixed Relays, waarbij twee mannen en twee vrouwen elk 1.500 meter afleggen, hoopt op collectief succes. Er wordt luidop van een medaille gedroomd, maar het is nog maar de vraag of het vrouwelijke deel van het team sterk genoeg is. Robin Hendrix en Eliott Crestan halen een internationaal niveau, Vanessa Scaunet en Camille Muls zullen zondag moeten bewijzen dat ze dat ook kunnen.