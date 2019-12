Download gratis de voorpagina van uw geboortedag

Geen verjaardag zonder cadeautje. Vanaf vrijdag kunt u helemaal gratis een digitaal exemplaar van de voorpagina van uw - of iemand anders’ - geboortedag downloaden.

“Alle voorpagina’s van Het Belang van Limburg zijn digitaal beschikbaar”, zegt marketingverantwoordelijke Sigrid Vande Kerkhof. “Vanaf vrijdag kan iedereen die zich online registreert – ongeacht of hij of zij abonnee is – gratis vier verschillende voorpagina’s van Het Belang van Limburg opvragen. Het is ontzettend boeiend om te zien wat er het nieuws beheerste op de dag dat jij geboren werd, wat van zo’n authentieke krantenpagina een heel leuk verjaardagscadeautje maakt.”

www.hbvl.be/geboortekrant