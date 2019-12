Kandidaten pleiten voor vooruitgang van de quiz in ‘De slimste mens’

In ‘De slimste mens ter wereld’ waren ze donderdagavond toe aan de laatste gewone aflevering van het seizoen. Maandag starten de finaleweken. Hoewel gewoon, het is nog maar de vraag of het met Bart Cannaerts en vooral Wim Helsen ooit gewoon wordt. Helsen vertelt al eens graag uitgebreid een anekdote. Tot lichte irritatie van de kandidaten zelf. “Wim, ik moet nog puzzelen he!”