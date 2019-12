Anderlecht verjaagt crisis met kwalificatie in de beker tegen Moeskroen

Winnen met Kompany 90 minuten lang op het veld: dat zat er nog niet in. Toch is Anderlecht nog niet morsdood. RSCA reageerde na de afgang op Oostende en stoot door in de beker ten koste van Moeskroen. Vooral voor de rust vond paars-wit voor het eerst een balans tussen offensief spel met druk naar voren en realistisch voetbal. Al werd het in het slot nog spannend en miste Roofe (alweer) een strafschop: 2-3.

Bekeren. Anderlecht is er in principe goed in. Vorige zomer liet de hele Brusselse club zich bekeren tot de filosofie van Vincent Kompany. Het is een kwestie van accenten leggen. Bekeren in de Croky Cup ...