Vlaanderen heeft er 100 zwarte verkeerspunten bij

Het aantal ‘zwarte punten’ op de dynamische lijst met onveilige verkeerspunten in Vlaanderen is in 2019 fors gestegen naar 314. In 2018 was er nog sprake van 213 zwarte punten. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is de forse stijging vooral toe te schrijven aan de manier waarop ongevallen met voetgangers, fietsers en motorfietsers worden meegerekend.