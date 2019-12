Een vrouw heeft donderdag het leven gelaten op een parking in Moeskroen, mogelijk na een aanrijding door een vrachtwagen. Het parket van Doornik heeft een expert ingeschakeld.

De hulpdiensten ontfermden zich donderdagmiddag over een vrouw die op de grond lag van de parking aan de Avenue Schindler in Moeskroen. De 51-jarige vrouw stierf een half uur later.

“Deze dame zou doof ...