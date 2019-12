Twee originele werken van Banksy te zien in België

Twee originele werken van de anonieme kunstenaar Banksy, bekend van zijn geëngageerde streetart, worden van 13 december tot 13 april 2020 in Chaudfontaine in de provincie Luik tentoongesteld. Dat heeft Véronique Billet donderdag aangekondigd. Zij is directrice van de toeristische dienst die het museum ArtHouse in Chaudfontaine beheert.