Koppel schuldig bevonden aan roofmoord op gepensioneerde leerkracht

Natasja De Paepe (39) en Bart Goossens (37) uit Essen zijn door een Antwerpse assisenjury donderdag schuldig bevonden aan de roofmoord op de gepensioneerde leerkracht Frank Serruys (62) uit Antwerpen. De volksjury vond het bewezen dat Goossens het slachtoffer in de nacht van 12 op 13 juni 2017 met excessief geweld om het leven had gebracht voor zijn geld en dat De Paepe mededader was.